รพ.หาดใหญ่ เผยระดับน้ำลดเกือบปกติ แต่เต็มไปด้วยซากความเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจโรงพยาบาลหาดใหญ่ โพสต์ระบุว่า สถานการณ์ระดับน้ำโรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.19 น. ระดับน้ำลดเกือบปกติ แต่เต็มไปด้วยซากความเสียหาย ซึ่งเราชาวโรงพยาบาลหาดใหญ่
จะเร่งฟื้นฟูอย่างเต็มกำลังความสามารถ