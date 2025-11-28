สธ.ตั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางจัดการศพ–พิสูจน์อัตลักษณ์

พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบเบ็ดเสร็จ เปิดประชุมด่วนสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชน โดยมีหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น และฝ่ายความมั่นคงร่วมประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
การประชุมเน้นภารกิจเร่งด่วนหลายด้าน โดยเฉพาะ การสนับสนุนโรงพยาบาลหาดใหญ่จัดหารถเครน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไปยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถูกกำหนดเป็นศูนย์กลางกระบวนการนิติเวชครั้งใหญ่ที่สุดในเหตุการณ์นี้ ขณะเดียวกันสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ส่งแพทย์นิติเวชสมทบต่อเนื่อง เพื่อให้การพิสูจน์อัตลักษณ์เป็นไปอย่างครบถ้วนและแม่นยำ
ด้านการเยียวยาเบื้องต้น กระทรวงยุติธรรมแจ้งมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย โดยสามารถจ่ายเงินเยียวยา รายละไม่เกิน 200,000 บาท ย้ำต้องยึดผลตรวจนิติเวชเป็นหลัก เช่น กรณีไฟฟ้าช็อตที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยตรง อาจต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนพิจารณาการช่วยเหลือ