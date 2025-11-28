GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม พบพื้นที่น้ำท่วมขังกว่า 10,000 ไร่

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม KOMPSAT-3A (บันทึกภาพเมื่อ 27 พ.ย. 68) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภัยพิบัติ (Disaster Charter) ทำให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนอำเภอ หาดใหญ่ และบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ประมาณกว่า 10,000 ไร่
ข้อมูลเชิงพื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการเร่งติดตามและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ลุ่มและที่อยู่อาศัยของจังหวัดที่ระบุ และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ GISTDA ได้ส่งต่อชุดข้อมูลภาพถ่ายและวิเคราะห์จากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือ การวางแผนเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามและประเมินแนวโน้มผลกระทบในระยะต่อไป
หมายเหตุ การประเมินพื้นที่ความลึก และผลกระทบที่ได้รับนี้เป็นการวิเคราะห์โดยประมาณจากข้อมูลดาวเทียม ซึ่งหน่วยงานภาคพื้นดินจำเป็นต้องมีการสำรวจยืนยันความถูกต้องในสภาพพื้นที่จริงต่อไป เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างแม่นยำที่สุด