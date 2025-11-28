xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 12 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 64,550.00 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.48 น. ครั้งที่ 12 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,750.00  บาท รับซื้อบาทละ 63,650.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,383.40 บาท