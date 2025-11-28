xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 2.08 จุด มูลค่าซื้อขาย 15,704 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,254.79 จุด ปรับขึ้น 2.08 จุด มูลค่าซื้อขาย 15,704 ล้านบาท