"กัน จอมพลัง"โต้"นายกแป้น"หลังอ้างนำทางเข้าเขต 8 ชี้พวกผมหาทางเจาะเข้าไปกันเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กัน จอมพลัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า  ผมเห็นท่านนายกแป้นสัมภาษณ์ว่านำทางผมเข้าเขต 8 ความจริงคือไปปากทางที่ผมไปอยู่แล้วการเข้าเขต 8พวกผมหาทางเจาะเข้าไปกันเองครับ