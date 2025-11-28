‘ชนินทร์’กระทุ้ง รบ.เปิดเกณฑ์เยียวยาผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมให้ชัด อย่าปล่อยให้ ปชช.กังวล

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวว่า รัฐบาลแถลงยืนยันผู้เสียชีวิต 85 ราย เป็นผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมแค่ 55 ราย โดยจะเยียวยาศพละ 2 ล้านบาท ผมอยากให้รัฐบาลแถลงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อสร้างความสบายใจให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุ อย่าปล่อยให้ประชาชนอยู่ในความกังวลครับ
1. การเสียชีวิตที่ระบุว่า เสียชีวิตจากน้ำท่วม คือเหตุลักษณะใดบ้าง ?
เฉพาะการจมน้ำหรือโดนน้ำพัด หรือรวมไปถึง การเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงที่อพยพไม่ทัน หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ด้วยหรือไม่ เช่น การหัวใจวาย ไตวาย หรือตรอมใจ ระหว่างติดอยู่ในที่พัก เป็นต้น
2. กรณีที่ถูกตัดยอดว่า #ไม่ได้เสียชีวิตจากน้ำท่วม เหล่านั้น จะได้รับการเยียวยา 2 ล้านบาท หรือไม่ ? หรือมีเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆ อย่างไร ?
อย่าให้เป็นตามข้อกังวลของชาวบ้าน ว่ารัฐบาลอาจสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมน้อยกว่าความเป็นจริง เพื่อลดแรงกระแทรกทางการเมือง จนอาจเป็นเหตุให้ครอบครัวผู้ประสบภัยบางกลุ่ม ถูกตัดสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาที่พึงได้รับ
“เอาข้อเท็จจริงมารายงานกับประชาชนให้ชัดเจนโดยด่วนนะครับ ปัญหาเรื่องการบริหารล้มเหลวของรัฐบาลมีมากแล้ว อย่าซ้ำเติมด้วยปัญหาการสื่อสารล้มเหลว อีกเรื่องเลยครับ” นายชนินทร์กล่าว