อุทยานฯ ดอยอินทนนท์ หนาวจัดอุณหภูมิยอดหญ้า -4.9

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โพสต์ระบุว่า อุณหภูมิ ยอดหญ้า -4.9 เหมยขาบมาทุกวันเลยน้าา

อินทนนท์โหมดแช่แข็ง แต่ความสุขโหมดเต็มร้อย