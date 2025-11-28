ปภ.สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ปชช.ได้รับผลกระทบ 1,226,627 ครัวเรือน

วันนี้ (28 พ.ย.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศ ภาคใต้ 9 จังหวัดยังคงมีสถานการณ์ต่อเนื่อง พร้อมยกระดับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดในจังหวัดสงขลาอย่างเร่งด่วน
ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ดูแลสวัสดิภาพประชาชน จัดหาที่พักชั่วคราว ซ่อมแซมประปา สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทรัพยากรระดมกำลังพล อส. ช่วยทำความสะอาดเมือง
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ของศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 68 เวลา 06.00 น.) ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กินพื้นที่ 105 อำเภอ 723 ตำบล 5,381 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,226,627 ครัวเรือน 3,542,583 คน ดังนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ เคียนซา พระแสง เมืองฯ เวียงสระ และบ้านนาสาร 37 ตำบล 254 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,891 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 22 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด เมืองฯ ท่าศาลา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ นาบอน สิชล ฉวาง ทุ่งสง เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร ลานสกา บางขัน พระพรหม ช้างกลาง ปากพนัง จุฬาภรณ์ นบพิตำทุ่งใหญ่ พิปูน เชียรใหญ่ และถ้ำพรรณรา 161 ตำบล 1,483 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 238,775 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จังหวัดตรัง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ นาโยง ห้วยยอด รัษฎา ย่านตาขาว วังวิเศษ กันตัง เมืองฯ สิเภา และปะเหลียน 62 ตำบล 389 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 14,253 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จังหวัดพัทลุง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ ควนขนุน กงหรา เขาชัยสน ศรีนครินทร์ บางแก้ว
ป่าบอน ปากพะยูน ศรีบรรพต ป่าพะยอม และตะโหมด 65 ตำบล 670 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 188,480 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสตูล ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ ควนโดน ละงู ท่าแพ มะนัง ควนกาหลง เมืองฯ และทุ่งหว้า 31 ตำบล 224 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,549 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสงขลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 16 อำเภอ ได้แก่ รัตภูมิ เมืองฯ จะนะ คลองหอยโข่ง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ หาดใหญ่ ควนเนียง นาทวี สิงหนคร นาหม่อม บางกล่ำ สะเดา เทพา และสะบ้าย้อย 129 ตำบล 982 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 403,053 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดปัตตานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ สายบุรี แม่ลาน โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง ไม้แก่น ยะหริ่ง
ปะนาเระ ทุ่งยางแดง กะพ้อ หนองจิก และเมืองฯ 115 ตำบล 648 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 192,503 ครัวเรือน
ระดับน้ำลดลง
จังหวัดยะลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ รามัน เบตง บันนังสตา ธารโต กรงปินัง ยะหา และกาบัง 54 ตำบล 332 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 59,878 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จังหวัดนราธิวาส ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ บาเจาะ ยี่งอ เมืองฯ ระแงะ ตากใบ สุไหงปาดี ศรีสาคร รือเสาะ สุไหงโก-ลก เจาะไอร้อง สุคิริน จะแนะ และแว้ง 69 ตำบล 399 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ
83,245 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เร่งรัดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในทุกมิติ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว โดยเน้นการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างเร่งด่วน โดยปรับแผนการตั้งโรงครัวประกอบอาหารเคลื่อนที่ให้ไปประจำชุมชนโดยตรง เพื่อให้การประกอบอาหารดูแลผู้ประสบภัยมีความสะดวกและทั่วถึงมากขึ้น ประสานงานกับกรมการปกครอง เพื่อจัดหาโรงแรมที่มีระบบประปาใช้งานได้ตามปกติ ให้เป็นที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่อพยพมาจากศูนย์พักพิงเดิม และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ เร่งซ่อมแซมระบบจำหน่ายน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้โดยเร็วที่สุด พร้อมระดมกำลังพลและเครื่องจักรกล เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ และสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่