"สมศักดิ์"เข้าใจลูกชายไม่ตอบคำถามสื่อปมบริหารน้ำท่วมผิดพลาด ชี้ก้มหน้าทำงานให้ดีที่สุดพิสูจน์ตัวเองให้สังคมเห็น

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บิดาของนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
“#จับจิต
เห็นภาพนี้ของลูกชายแล้ว เห็นใจอย่างจับจิต
เข้าใจทั้งความรู้สึกของสื่อ สังคม และของลูก
ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง
ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะตั้งคำถามเพื่อคลายความข้องใจ
ทุกคนที่เป็นแหล่งข่าวมีสิทธิที่จะเลือกตอบหรือไม่
อยู่ที่ช่วงจังหวะของเวลา
การเลือกที่จะไม่ตอบบางคำถามที่เคยตอบไปแล้ว
ไม่ใช่ความผิดแน่นอน
แต่จังหวะช่วงที่สื่อและสังคมอยากได้คำตอบอีก
เขาก็มีสิทธิที่จะไม่พึงพอใจได้
ทำใจ และอดทนกับปรากฎการณ์นี้ให้ได้นะลูก
ป๋า ให้กำลังใจ และเห็นใจนะ
ป๋า ยืนยันกับลูกว่า ลูกไม่ได้ทำผิดที่ไม่ตอบคำถาม
แต่ไม่ถูกใจ สื่อบางคนและไม่ถูกใจคนในสังคมบางคนเท่านั้น
ก้มหน้า ทุ่มเท ตั้งใจ ทำงานที่รับผิดบอบในหน้าที่ให้ดีที่สุด
พิสูจน์ตัวเองให้สังคมเห็น เหมือนที่พิสูจน์มาแล้ว
ทองแท้ไม่เคยกลัวไฟ
หัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อสังคมก็ไม่เคยแพ้ความรู้สึกของสังคมเช่นกัน
เดี๋ยวก็เช้าแล้ว
ฟ้ามืดเมื่อมีได้ ฟ้าใหม่ก็คงมี
แสงทองเหนือธรณี จะท้าทายอย่างทรนง“