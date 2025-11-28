แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่

พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า (ส่วนแยกประจำโซน) และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ย้ำการปฏิบัติอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัย
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 4 จะยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
การลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่ 4 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในยามเดือดร้อน พร้อมเดินหน้าประสานสอดคล้องกับทุกหน่วย เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด