ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,600 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.06 น. ครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,700.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,428.88 บาท