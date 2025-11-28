"พี่ดี้"ชี้ทุกฝ่ายแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ทำเต็มที่แล้ว เลิกชี้หน้ากันว่าใครผิดสักที

ดี้- นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า น้ำท่วมใต้….โดยเฉพาะหาดใหญ่ที่สาหัส…
ฉันพยายามแยกแยะประเด็น…
ประเด็นที่แท้จริง คือสาเหตุ และ ผลที่ตามมา…มันมีเท่านั้นจริงๆ…
แต่เวลามีเรื่องราวเสียหายใหญ่โต…หลายคนไม่ได้ดูสาเหตุ และผลที่ตามมา…แต่พยายามหาจำเลย
ถ้าจะหาจำเลยหลักจริงๆ มันคือสารตั้งต้น สาเหตุ…
1.พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะ
2.รอบข้างเป็นที่สูง พร้อมจะเทน้ำใส่กระทะ
3.ฝนบ้าบอในรอบร้อยปี พายุบ้าอะไรที่จะไม่เคลื่อนที่ หายากนัก
4.การสร้างสาธารณูปโภคปิดทางเดินน้ำ ที่แม้แต่กรุงเทพฯ ก็มีนิสัยนี้
5.คนไม่รู้ว่ามันจะเจอฝนบ้าขนาดนี้…ทั้งคนในพื้นที่ คนเตือนภัย คนดูแลท้องถิ่น..ยิ่งคนเพิ่งเป็นรัฐบาลมาได้สองเดือน ก็มึนตึ้บ….
แล้วทุกอย่างข้างต้น…มันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ปีมะโว้….
จำเลยร่วมเพียบ…ถ้าจะชี้ตัว…ก็ต้องชี้กันหมด
ผลที่ตามมา…ก็อย่างที่เห็นในข่าว….เสียชีวิต เสียหายอีกเท่าไหร่…น่าเสียใจ..แต่แทนที่จะชี้จำเลย…ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลแห่งความโกรธที่ไม่ทันใจ ไม่ทันการ แห่งความชังทางการเมือง…. มันไม่มีประโยชน์กับใครเลย
เพราะฉันก็เห็นว่า…ทุกคนที่พยายามทำ ก็ได้ทำอย่างที่คนที่สองมือสองตีนสุดกำลังที่จะคิดออกและทำได้แล้ว….
สาเหตุมีเท่านั้น….ผลก็อย่างที่เห็น….แต่ที่เหลือคือ เก็บกวาด ช่วยเหลือ เยียวยา..ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน จิตอาสา…
ซึ่งฉันไม่เห็นว่ามีใครน่าจะถูกด่า ถูกชี้นิ้ว เลยสักคน
สำหรับฉัน…ประชาชนเพื่อนร่วมชาติคนหนึ่ง….ฉันไม่เห็นว่ามีใครเป็นจำเลยสักคน
มีแต่ตะกุกตะกัก ไม่ทันใจ น่าโมโหบ้าง…แล้วก็ทำให้คนอยากช่วยเหลือรู้สึกเสียใจ หมดกำลังใจ….
ซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับสาเหตุ และผลที่ตามมาอะไรเลย…..
มันเป็นเรื่องอารมณ์ทำร้ายกันเองโดยไม่จำเป็น หรืออาจจะเป็นเจตนาของคนอยากดิสเครดิตคนอีกฝ่าย เพื่อประโยชน์ทางความหล่อทางการเมือง…บลาๆๆๆ….
แยกเรื่องได้ก็ดี….สาเหตุมันมาจากอะไร…ผลมันเป็นยังไง….น้ำเริ่มลดแล้ว…รัฐบาลจะรีบดูแลเขายังไง…ตั้งหลักได้แล้ว ก็รีบจัดเลย
เลิกเรื่องไอ้นั่นโมโหไอ้นี่ ชี้หน้ากันนั่นนี่ เปลืองอารมณ์และกำลังใจกันและกันมาก….
อ้อ…ไอ้คำว่า “รัฐล้มเหลว” นี่ ฉันรู้สึกเองว่า ไอ้คนที่พูดคำนี้นั่นแหละ “ล้มเหลว”……แต่อยากได้แสงอะไรเท่ๆ สักอย่างมาส่อง
แล้วก็พูดต่อ ๆ กันไป เพราะเห็นว่า คำมัน เก๋ ดี
โดยที่ไม่รู้ว่า มีคนลอกมาจากตลกฝรั่งเยอรมัน…แซะรัฐบาลมันเองเรื่องภาษี…
เบาได้ เบาเหอะ….ให้คนทำงานเขาทำงาน….ฉันเชื่อว่า…ตัวคนทำงานเองก็หงุดหงิดที่ทำงานไม่ได้ทันใจเขาเหมือนกัน…
หาดใหญ่เริ่มลดละ
แต่สตูล…ยังไม่ลดนะ ยังมีอีกหลายจังหวัดก็ต้องการการดูแล
ให้กำลังใจคนทำงานกันเถิด ไม่ว่าจะรัฐบาล เทศบาล เอกชน ทุกฝ่าย…เค้าทำเต็มที่แล้วเท่าที่สองมือเขามี เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง…
หายใจลึกๆ….เถิด ผู้โมโห…ทั้งผู้ประสบภัย ผู้รู้สึกแทน สื่อเจ้าอารมณ์…พรรคการเมือง…
มันคือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ลงโทษ….ก็ต้องก้มหน้ารับ สู้ ยอม มนุษย์สู้เขาไม่ได้ดอก…ประเทศไหน ใหญ่ขนาดอเมริกาก็ไม่รอด…
โดนลงโทษกันหมดแหละ…ไม่ว่าจะผู้ประสบภัย ผู้อาสาช่วยเหลือ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ รัฐบาลใดก็ได้ที่หลงมาเจอพอดี ….
ช่วยกันเถอะนะ…เลิกชี้หน้ากันว่าใครผิดสักที….มันน่าเหนื่อยและน่าเศร้า พอๆกับ สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น….
เผลอๆ จะน่าเศร้ากว่า….