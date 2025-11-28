"เทพไท"ชี้กรณีความล้มเหลวแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ใช้เพิ่มเงื่อนไขซักฟอก"อนุทิน"

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า น้ำท่วมหาดใหญ่ เพิ่มเงื่อนไขซักฟอกอนุทิน
มีการตั้งคำถาม และมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะยุบสภาวันไหน และจะยุบสภาหรือไม่ ซึ่งเงื่อนไขของการยุบสภาอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทย ว่าจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามมาตรา 151 หรือไม่
ถ้าหากยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ นายอนุทินเคยประกาศมาก่อนว่า จะยุบสภาทันที จนล่าสุดมีกระแสข่าวว่า นายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ต้องการให้การโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ3ไปก่อน แล้วค่อยยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะพิจารณาว่าจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่
แต่ถ้าดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยในเพจของพรรค พูดถึงการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีประเด็นที่เคยเสนอไว้ล่วงหน้า ประมาณ 7 ประเด็นว่า จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เช่น
1.เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งหมายถึงการโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทย โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด ล็อตแรก 45 ตำแหน่ง ล็อตที่ 2 อีก 18 ตำแหน่ง และล็อตที่3ล่าสุด ระดับรองผู้ว่าฯอีก 40 ตำแหน่ง
2.เรื่องการเป่าคดีพวกพ้อง คงหมายถึงคดีฮั้วส.ว. และคดีที่ดินเขากระโดง
3.เรื่องการบริหารจัดการน้ำล้มเหลวการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง
4.ใช้งบประมาณ 4,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการMoto GP เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า
5.ปล่อยประละเลยไม่เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาแก๊งสแกมเมอร์
6.มีการมุบมิบเซ็น MOU แร่หายากหรือแรธ์เอิร์ธกับประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา
7.เสี่ยงทำไทยเสียดินแดน กรณีปฏิญาณสันติภาพ
ส่วน8และ9 ซึ่งเป็นประเด็นเพิ่มมาใหม่นั่นก็คือประเด็นที่8 เรื่องผู้แทนการค้าหรือ USTR ของสหรัฐอเมริกาได้ส่งหนังสือระงับการเจรจากำแพงภาษี และประเด็นที่9 ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาวิกฤติน้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะที่หาดใหญ่ ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความสามารถการทำหน้าที่แก้ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ว่า ล้มเหลวมาก
ซึ่งถ้าหากว่าดูประเด็นต่างๆ ซึ่งมีเดิมอยู่แล้ว7ประเด็น แล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีก2ประเด็น รวมเป็น9ประเด็น น่าจะเพียงพอสำหรับการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในความล้มเหลวของการบริหารราชการแผ่นดินของนายอนุทิน จึงอยู่ที่นายอนุทินว่า จะยุบสภานี้หรือไม่ ถ้ายุบสภาตอนนี้ ก็อาจจะส่งผลเสียต่อคะแนนนิยม เพราะยุบสภาท่ามกลางกระแสความล้มเหลว ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่หาดใหญ่ แต่ถ้ากัดฟันสู้หรือทำเป็นใจดีสู้เสือ เพื่อให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ถูกโหวตตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแน่นอน
เกมนี้เป็นการวัดใจกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะนายกนายกรัฐมนตรี ต้องใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาทางการเมืองให้กับรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทย