"นิพิฏฐ์"ขอโทษคณะเรือช่วยชีวิตแทนผู้ประสบภัยใช้ปืนยิงเรือกู้ภัย แนะจังหวัดสงขลาแถลงขอโทษ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมขอโทษแทนคนปักษ์ใต้
ฟังข่าว มีผู้ประสบภัยใช้อาวุธปืนยิงเรือกู้ภัย (เจ็ตสกี) ที่มาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ แล้วผมปวดใจ
ทราบว่าเรือกู้ภัยนั้นเดินทางมาไกล โดยมาจาก จ.เชียงใหม่ และ ภูเก็ต
ในภาวะวิกฤติ ผมเข้าใจดีว่าทุกคนอยู่ในภาวะกดดัน
แต่การใช้อาวุธปืนยิงเรือที่เขามาช่วยนั้น ไม่มีเหตุผลที่จะกระทำได้ ทั้งในด้านกฎหมายและจริยธรรม
ท่านมาช่วยชีวิตเรา ไม่มีเหตุผลใดเลย ที่เราจะเอาชีวิตท่าน
ผมคิดว่า จังหวัดสงขลาควรแถลงขอโทษเรือกู้ภัย
เมื่อผิดก็คือผิด และ ต้องยอมรับผิด
ผมในฐานะคนปักษ์ใต้ ขอถือโอกาสนี้ ขอโทษคณะเรือช่วยชีวิต(เจ๊ตสกี) จากจังหวัดเชียงใหม่ และ ภูเก็ต
แม้คำขอโทษนี้ ไม่สามารถกล่าวในนามคนปักษ์ใต้ได้ทั้งหมด แต่ผมเชื่อว่า คนปักษ์ใต้จำนวนมากเห็นด้วยกับผม ในการกล่าวคำขอโทษนี้
ขอได้รับคำขอโทษจากผมและคนปักษ์ใต้ครับ