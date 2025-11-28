กรมชลฯ เดินหน้าเร่งระบายน้ำภาคใต้–ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด

วานนี้ (28 พ.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายฐิติกร ศรีนิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังระดับน้ำเริ่มลดลงในหลายจุด เร่งช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุด
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ตรวจสอบจุดระบายน้ำสำคัญทั้งในตัวเมืองและพื้นที่โดยรอบ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่ติดตั้งสแตนด์บายไว้ก่อนหน้านี้ รวมทั้งสิ้น 61 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำอีก 15 ชุด ครอบคลุมทั้งคลองระบายน้ำหลัก จุดระบายน้ำรอง และพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำยังเอ่อล้นอยู่บางแห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่คลองอู่ตะเภาและลำน้ำธรรมชาติให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการเสริมเครื่องจักรกลหนัก รถขุด–รถแบคโฮ รถบรรทุก และกำลังสนับสนุนเข้าเคลียร์เส้นทางที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเปิดทางน้ำ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้โดยปลอดภัย
นอกจากนี้ กรมชลประทานยังร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น นำเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น ลงพื้นที่แจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการเร่งด่วนจากชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาปรับแผนฟื้นฟูและจัดสรรเครื่องจักรให้เหมาะสมในแต่ละจุด ยืนยันกรมชลประทานจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าสนับสนุนงานฟื้นฟูทั้งการเร่งระบายน้ำ และการช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์