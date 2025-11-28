xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 400 บ. รูปพรรณขายออก 64,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.03 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 400 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,750.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,474.36 บาท