เช้านี้ค่าฝุ่น กทม.เกินเกณฑ์มาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพ 5 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 31.3 มคก./ลบ.ม. สีเหลืองอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง โดยมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 5 พื้นที่
12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1.เขตลาดกระบัง 43.2 มคก./ลบ.ม.
2.เขตสาทร 38.6 มคก./ลบ.ม.
3.เขตปทุมวัน 38.1 มคก./ลบ.ม.
4.เขตบางรัก 37.9 มคก./ลบ.ม.
5.เขตคลองสามวา 37.8 มคก./ลบ.ม.