เพลิงไหม้อู่ซ่อมรถปากเกร็ด จนท.เร่งฉีดน้ำดับไฟ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เกิดเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถ ก่อนถึงวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟ