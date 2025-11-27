GISTDA อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ -สงขลา

GISTDA ร่วมกับข้อมูลการใช้งานโครงข่าย AIS ตรวจพบว่า ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2568 มี เลขหมาย AIS มากกว่า 300,000 เลขหมายที่ยังคง “เคลื่อนไหวและอยู่ในพื้นที่เดิม” ซึ่งอยู่ในโซนที่ถูกน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ยังคงอาศัยหรือประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม StriX-4 ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07.20 น. เมื่อนำมาวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมโดย GISTDA ผลการแปลข้อมูลพบว่า พื้นที่น้ำท่วมรวม 59,643 ไร่ ครอบคลุมเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยแผนที่แสดงความลึกของน้ำตั้งแต่ระดับ 0.5 เมตร จนถึงมากกว่า 5 เมตร พร้อมตำแหน่งจุดที่ยังมีการใช้งานมือถืออย่างต่อเนื่องในเขตน้ำท่วม
ไฮไลท์สำคัญจากข้อมูล AIS และข้อมูลจากดาวเทียม พบว่า “กลุ่มประชากรจำนวนมาก” ยังอยู่ในพื้นที่อันตราย ข้อมูลจุดเคลื่อนไหวของเลขหมายช่วยระบุตำแหน่งที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นในเขตน้ำท่วม พื้นที่สีเข้มคือบริเวณน้ำท่วมลึก (มากกว่า 3–5 เมตรขึ้นไป) ซึ่งจะช่วยหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานท้องถิ่นวางแผนช่วยเหลือได้แม่นยำขึ้น
สถานการณ์โดยรวม
• ประชาชนได้รับผลกระทบ: 210,054 คน
• บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย: 33,852 หลัง
• โรงพยาบาลได้รับผลกระทบ: 5 แห่ง
• โรงเรียนได้รับผลกระทบ: 58 แห่ง
• ถนนได้รับผลกระทบ: 710 กม.
หากต้องการดูข้อมูลแบบ Interactive สามารถเข้าชมได้ที่
http://disaster.gistda.or.th
GISTDA จะติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลล่าสุดอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุด