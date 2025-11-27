xs
พบร่างผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่กว่า 100 ราย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 เผยพบร่างผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ กว่า 100 ราย มีกว่า 20 ราย ต้องพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล “ผบ.ตร.” สั่งระดมทีมนิติเวช พฐ. ตำรวจ พร้อมห้องเย็นลงพื้นที่แล้ว ณ 18.00 น. 27 พ.ย.68”