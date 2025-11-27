ทล.เปิดจุดรับ-ส่งประชาชน 3 เส้นทาง 6 จุด พื้นที่สนามบินหาดใหญ่-สงขลา-สตูล

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดรถขนส่ง 3 เส้นทาง 6 จุด รับ-ส่ง เพื่อช่วยเหลือขนส่งประชาชน เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางที่ 1 : สนามบินหาดใหญ่ - เมืองสงขลา มี 3 จุด ขึ้น-ลง คือ
- สนามบินหาดใหญ่
- ปตท.คลองวง
- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
เส้นทางที่ 2 : สนามบินหาดใหญ่ - มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ (หาดใหญ่) - เมืองสงขลา มี 4 จุด ขึ้น-ลง คือ
- สนามบินหาดใหญ่
- วัดโคกนาว
- มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ (เมืองหาดใหญ่)
- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
เส้นทางที่ 3 : สนามบินหาดใหญ่ - เมืองสตูล มี 2 จุดขึ้นลง
- สนามบินหาดใหญ่
- แขวงทางหลวงสตูล
โดยมีหน่วยบริการประชาชนดังนี้
จุดปฏิบัติงานที่ 1: มทบ.42 หน่วยบัญชาการค่ายเสนาณรงค์ (หาดใหญ่) ประสานงาน: โทร. 074-586-685
จุดปฏิบัติงานที่ 2: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และ ศูนย์สร้างทางสงขลา ประสานงาน: โทร. 074-311-091
จุดบริการที่ 3: แขวงทางหลวงสตูล ประสานงาน: โทร. 074-772-139
กรมทางหลวง พร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกการเดินทางของท่านตลอด 24 ชั่วโมง