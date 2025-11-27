กปภ.หาดใหญ่ เผยหาดใหญ่น้ำลดแต่ยังอยู่ขั้นวิกฤติ เครื่องจักรเสียหายหนักยังจ่ายน้ำไม่ได้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) รายงานสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ โดยระบุว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาหาดใหญ่ ระดับน้ำได้ลดลง แต่ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ
บริเวณจุดต่ำสุดที่สถานีผลิตน้ำประปา ระดับประมาณ 1.5 เมตร ระดับน้ำดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบผลิตน้ำประปา จำเป็นต้องใช้ เครื่องสูบน้ำจาก ปภ. เข้าดำเนินการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณน้ำท่วมสูง ทำให้ระบบผลิต ,เครื่องสูบน้ำ , ระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ฟื้นฟูระบบ และซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
กปภ.สาขาหาดใหญ่ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเร่งดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนกลับมามีน้ำใช้โดยเร็วที่สุดหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบทันที และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้