กองทัพบกส่งหมอทหารลงพื้นที่หาดใหญ่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก สนับสนุนภารกิจ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 29 นาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพื้นที่หาดใหญ่