ชวนคนไทยส่งต่อโลหิตช่วยผู้ป่วยพื้นที่ภาคใต้จากวิกฤติอุทกภัย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอชวนคนไทยทั้งประเทศ รวมพลังน้ำใจคนไทย ส่งต่อโลหิตเพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในโรงพยาบาลพื้นที่ภาคใต้ กว่า 135 แห่ง
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัย
บริจาคโลหิตได้ที่
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 11 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรีนครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานีนครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่นครศรีธรรมราช และภูเก็ต
หมายเหตุ - เนื่องจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา อยู่ในพื้นที่อุทกภัย จึงทำให้ไม่สามารถจัดหาโลหิตได้อย่างเพียงพอ เพื่อจ่ายให้แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส
ขณะนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 11 แห่ง จึงได้ดำเนินการจัดหาโลหิตอย่างเร่งด่วน เพื่อนำส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้