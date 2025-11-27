xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 8.47 จุด มูลค่าซื้อขาย 23,180.98 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,252.71 จุด ปรับลง 8.47 จุด หรือ 0.67% มูลค่าซื้อขาย 23,180.98 ล้านบาท