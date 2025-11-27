ปภ.ระดมเครื่องจักรกลด้านอุทกภัยเร่งฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด

วันนี้ (27 พ.ย.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สั่งระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยด้านอุทกภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังระดับน้ำเริ่มลดลง ด้านพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูง เร่งส่งทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา ภาพรวมดีขึ้นกว่าวันที่ผ่านมา โดยระดับน้ำใน อ.หาดใหญ่ รอบนอกลดลง 20 – 30 เซนติเมตร ส่วนพื้นที่ชั้นในลดลงประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งระดับน้ำทยอยลดระดับลงเรื่อย ๆ จนในบางพื้นที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและยานพาหนะทั่วไปเริ่มเดินทางสัญจรไปมาได้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังบูรณาการการทำงานเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่เข้าถึงได้ทันที ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันนี้ ได้สั่งระดมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยด้านอุทกภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศ โดยเฉพาะ รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร และ 12,000 ลิตร รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง 10,000 ลิตร รถประกอบอาหาร รถผลิตน้ำดื่ม เครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง 4 – 16 นิ้ว เครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม/ทุ่นลอย รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล และรถบรรทุกติดตั้งชุดสูบน้ำท่วม/ขัง ซึ่งทยอยออกเดินทางมาแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ โดยบางส่วนเดินทางถึงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ซึ่งเป็นจุดระดมทรัพยากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว
สำหรับการปฏิบัติงานในระยะนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจัดทีมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนและถนนหนทางในพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงทันที เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด ก่อนเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนของพื้นที่ประสบภัยที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางเรือและทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกของคลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1 ได้แก่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ต.คลองหอยโข่ง ต.คลองหลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง และบางส่วนของพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยทีมงานจะปักหลักทำงานช่วยเหลือ อพยพกลุ่มเปราะบาง กระจายน้ำและอาหารให้ประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย