รมว.ทส.สั่งกรมอุทยานฯ ระดมกำลังพล​ -รถฉีดน้ำ​ -รถขยะ​ เข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมหลังน้ำลดทันที ​

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้สั่งการเป็นการเร่งด่วนมายังกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้เตรียมความพร้อมเพื่อระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทันทีที่สถานการณ์น้ำลดลง โดยในวันนี้ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม Conference เป็นการด่วน ณ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และจากศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อวางแผนและเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหลังน้ำลด
นายอรรถพล เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วในขณะนี้ แต่วันนี้เราได้วางแผนเพื่อเข้าฟื้นฟูบ้านเรือน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ฯลฯ หลังน้ำลด เนื่องจากเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับเข้าบ้านเรือนของตนเองโดยเร็วและปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับภารกิจหลักในการช่วยเหลือ เน้นที่การฟื้นฟูและทำความสะอาด ได้แก่ การช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน การช่วยขนของที่ถูกน้ำท่วมเสียหายและเก็บกู้ขยะ การยกของและเก็บซากปรักหักพังต่างๆ ออกจากพื้นที่
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 750 นาย จากหน่วยงานของกรมอุทยานฯ ในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 นาย, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) จำนวน 200 นาย, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) จำนวน 300 นาย และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี จำนวน 150 นาย และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ 10 คัน, รถเก็บขยะ 10 คัน, รถหกล้อบรรทุกขยะ และรถส่งกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำงานแข่งกับเวลาในการช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชน ตลอดจนถนนหนทางในพื้นที่ อ.หาดใหญ่
อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวย้ำว่า รมว.ทส.ได้ส่งกำลังใจแสดงความห่วงใยกับพี่น้องประชาชน และยังได้ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังและความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตนี้อีกด้วย