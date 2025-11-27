กรมทางหลวงแนะ 2 เส้นทางหลักเดินทางลงสู่ภาคใต้

กรมทางหลวง (ทล.) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันนี้ ( 27 พ.ย.) เวลา 12.00 น. ว่า เส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนนในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ ได้เปิดให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเส้นทางหลัก
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงขอแนะนำ 2 เส้นทางหลักที่เป็นทางเลือกในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ ดังนี้
1. เส้นทางที่ 1 ทล. 41 สาย สี่แยกปฐมพร-พัทลุง เชื่อมจังหวัดสงขลา/สตูล
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายหลักที่เปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้ว
2.เส้นทางที่ 2 ทล. 408 สายหัวถนน-ด่านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
ทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสัญจรผ่านพื้นที่นครศรีธรรมราชและสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
* ช่วงที่ 1: ใช้ ทล. 4 ตัดเข้าสู่ ทล. 41 (เชื่อมเมืองชุมพร)
* ช่วงที่ 2: ใช้ ทล. 41 ตัดเข้า ทล. 4151 (แยกเข้า อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช)
* ช่วงที่ 3: ใช้ ทล. 408 แยกเข้า ทล. 407 (เข้าสู่ อ.สงขลา)
* ช่วงที่ 4: ใช้ ทล. 407 เชื่อมเข้าสู่ ทล. 407 และ ทล. 408 เพื่อเดินทางต่อไปยังพื้นที่ปลายทาง
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุด่วน สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง)