"เทพไท"หนุน"อนุทิน"อยู่หาดใหญ่จนสถานการณ์คลี่คลาย พร้อมเสนอเป็นแม่งานแก้อุทกภัยครั้งนี้

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เชียร์ อนุทิน พร้อม 3 ข้อเสนอ
ผมเห็นข่าวนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวในที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า “จะยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น จะไม่บินกลับโดยเด็ดขาด”
ผมสนับสนุนแนวความคิดของนายอนุทิน ว่า จะต้องปักหลักพักค้างที่อำเภอหาดใหญ่ เพื่อบัญชาการแก้ปัญหาอุทกภัยให้พื้นที่อำเภอหาดใหญ่คลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะลำพังการบินไปมาเป็นครั้งคราวเพื่อสั่งการ ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ
การที่นายอนุทินได้แต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และแต่งตั้งพลเอกอุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.กฉ. ซึ่งทั้ง2ส่วน ต่างฝ่ายต่างก็ทำงาน ไม่มีความเป็นเอกภาพในการแก้ปัญหาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในลักษณะเหมือนต่างคนต่างทำ
จึงอยากได้นายอนุทินเข้ามาเป็นผู้บัญชาการการแก้ไขปัญหาเอง ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการแก้ไขปัญหาทั้งหมด กระทรวงมหาดไทยต้องเป็นแม่งาน ต้องเป็นเซ็นเตอร์ในการแก้ปัญหา ส่วนกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ เป็นแค่หน่วยงาน เป็นฝ่ายสนับสนุนมากกว่า หัวใจสำคัญในการแก้ปัญหา คือกระทรวงมหาดไทย
เมื่อนายอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอง ก็สามารถสั่งการในกระทรวงมหาดไทยได้เบ็ดเสร็จ และในฐานะนายกรัฐมนตรีก็สามารถสั่งการไปยังกระทรวงทบวงกรมอื่นๆได้ด้วย จึงควรจะให้บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในจังหวัดนั้นๆแก้ปัญหา
จึงสนับสนุนให้นายอนุทินอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จนสถานการณ์คลี่คลาย และควรปรับปรุงศูนย์การแก้ปัญหาเพียงศูนย์เดียว อยากเสนอว่า ถ้าหากนายอนุทินมาบัญชาการแก้ปัญหาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่เองแล้ว น่าจะทำ3เรื่องสำคัญให้สำเร็จ คือ
1.จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ เป็นศูนย์เดียว ที่มีนายอนุทินเป็นผู้บัญชาการ และควรจัดโครงสร้างการบริหารภายในศูนย์ มีเบอร์โทรศัพท์เพียงเบอร์เดียว มีโฆษกของศูนย์เพื่อให้ข่าวสาร และประสานงานกับสื่อมวลชน อย่างเป็นเอกภาพ
2.ควรจะจัดตั้งศูนย์อพยพ หรือศูนย์พักพิง ได้มาตรฐาน และจำนวนเพียงพอ โดยการบริหารจัดการภายในศูนย์ ได้เตรียมพร้อมเรื่องที่พักที่อยู่อาศัย อาหารการกิน การรักษาพยาบาลให้กับผู้อพยพทุกคน
3.ต้องลุยพื้นที่ไปค้นหาบุคคล ที่ยังค้างอยู่ในบ้านเรือน โดยอพยพบุคคลเหล่านั้นมาอยู่ที่ศูนย์อพยพทั้งหมด โดยใช้เครือข่ายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี สท.หรือสมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ รู้จักบุคคลเป็นอย่างดี สามารถที่จะเข้าไปอพยพบุคคลที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด เข้ามาอยู่ที่ศูนย์พักพิงได้
ถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีดำเนินการ3ข้อนี้ได้ จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ความเดือดร้อนของประชาชนทุเลาเบาบางลง เพื่อรอการแก้ปัญหาให้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ประชาชนจะได้กลับไปสู่ที่บ้านพักอาศัย ภูมิลำเนาได้ด้วยความเรียบร้อย
จึงเสนอมายังนายกอนุทิน ได้เข้ามาเป็นผู้บัญชาการ เป็นแม่งาน จัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้โดยเร็วที่สุด ไม่อยากให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไร้ฝีมือ มือไม่ถึง และล้มเหลวในการแก้ปัญหาในยามวิกฤตเช่นนี้