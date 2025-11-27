ปภ.อัปเดตน้ำท่วมภาคใต้ กระทบ ปชช.เกือบ 3 ล้านคน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมใต้ โดยข้อมูลล่าสุดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีอยู่ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กินพื้นที่ 105 อำเภอ 708 ตำบล 5,243 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,078,617 ครัวเรือน 2,953,206 คน และมีผู้เสียชีวิตตามที่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ รวม 25 ราย (นครศรีธรรมราช 6 ราย ปัตตานี 3 ราย ยะลา 2 ราย พัทลุง 2 ราย สงขลา 5 ราย และนราธิวาส 4 ราย) โดยที่สงขลา พัทลุง และสุราษฎร์ธานี ระดับน้ำเริ่มลดลง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมใต้ในแต่ละจังหวัด มีดังนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ เคียนซา พระแสง เมือง เวียงสระ และบ้านนาสาร 36 ตำบล 247 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,991 ครัวเรือน 42,327 คน
- ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 22 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด เมืองฯ ท่าศาลา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ นาบอน สิชล ฉวาง ทุ่งสง เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร ลานสกา บางขัน พระพรหม ช้างกลาง ปากพนัง จุฬาภรณ์ นบพิตำ ทุ่งใหญ่ พิปูน เชียรใหญ่ และถ้ำพรรณรา 161 ตำบล 1,483 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 223,221 ครัวเรือน 637,267 คน
- ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จังหวัดตรัง
- ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ นาโยง ห้วยยอด รัษฎา ย่านตาขาว วังวิเศษ กันตัง เมืองฯ สิเภา และปะเหลียน 54 ตำบล 283 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,647 ครัวเรือน 47,426 คน
- ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จังหวัดพัทลุง
- ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ ควนขนุน กงหรา เขาชัยสน ศรีนครินทร์ บางแก้ว ป่าบอน ปากพะยูน ศรีบรรพต ป่าพะยอม และตะโหมด 65 ตำบล 670 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 188,480 ครัวเรือน 454,033 คน
- ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสตูล
- ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ ควนโดน ละงู ท่าแพ มะนัง ควนกาหลง เมืองฯ และทุ่งหว้า 30 ตำบล 219 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 26,349 ครัวเรือน 68,926 คน
- ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จังหวัดสงขลา
- ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 16 อำเภอ ได้แก่ รัตภูมิ เมืองฯ จะนะ คลองหอยโข่ง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ หาดใหญ่ ควนเนียง นาทวี สิงหนคร นาหม่อม บางกล่ำ สะเดา เทพา และสะบ้าย้อย 127 ตำบล 964 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 369,951 ครัวเรือน
- ระดับน้ำลดลง
จังหวัดปัตตานี
- ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ สายบุรี แม่ลาน โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง ไม้แก่น ยะหริ่ง ปะนาเระ ทุ่งยางแดง กะพ้อ หนองจิก และเมืองฯ 115 ตำบล 697 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 114,620 ครัวเรือน
- ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จังหวัดยะลา
- ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ รามัน เบตง บันนังสตา ธารโต กรงปินัง ยะหา และกาบัง 53 ตำบล 289 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 45,634 ครัวเรือน 122,350 คน
- ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
จังหวัดนราธิวาส
- ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ บาเจาะ ยี่งอ เมืองฯ ระแงะ ตากใบ สุไหงปาดี ศรีสาคร รือเสาะ สุไหงโก-ลก เจาะไอร้อง สุคิริน แว้ง และจะแนะ 67 ตำบล 391 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 81,724 ครัวเรือน 281,318 คน
- ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปภ. ได้ประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในพื้นที่น้ำลด จะเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนหลังน้ำลด ในพื้นที่น้ำเพิ่ม มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้า ณ ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือฉุกเฉิน ทั้งการอพยพผู้ประสบภัย การจัดส่งถุงยังชีพ รถประกอบอาหาร รถผลิตน้ำดื่ม และชุดปฏิบัติการกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
