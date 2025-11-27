มทภ.4 ปัดข่าวทหารถูกยิงดับขณะช่วยน้ำท่วม

พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันว่า ทหารที่ลงไปช่วยน้ำท่วมที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไม่ได้ถูกยิงเสียชีวิต แต่เป็นในส่วนของภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือน้ำท่วมและมีประชาชนในพื้นที่ยิงข่มขู่ ซึ่งขณะนี้กําลังแก้ไขปัญหา โดยให้ส่วนต่างๆ ที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมในพื้นที่มารายงานตัวศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ส่วนหน้า หรือ ศป.กฉ. ส่วนหน้า กองบิน 56 จ.สงขลา เพื่อพาเข้าพื้นที่ พร้อมประสานงานกับผู้แทนชุมชน รวมถึง ผบ.หน่วยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่วนประชาชนที่มีอาวุธปืนในขณะที่มีการประกาศ พ.ร.กฉุกเฉิน ในพื้นที่ จะมีการหามาตรการดําเนินการในที่ประชุมต่อไป