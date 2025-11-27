สมช.แจง 7 ข้อ ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แก้น้ำท่วมหาดใหญ่

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ชี้แจงกรณีมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ จ.สงขลา โดยหลายท่านหลายส่วนมีมุมมองและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สมช. ในฐานะที่รับผิดชอบหลักเป็นฝ่ายเลขานุการในการออกประกาศดังกล่าว ได้รับโยบายจากรัฐบาล โดยระบุเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า การใช้กฎหมายพิเศษดังกล่าวมีความมุ่งหมายที่สำคัญ ดังนี้
1. มุ่งเน้นช่วยชีวิต ช่วยเหลือประชาชน เป็นกรณีเร่งด่วน ถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด
2. การช่วยอย่างเร่งด่วนจำเป็นต้อง ดำเนินการ อย่างรวดเร็วโดยลดขั้นตอนกฎระเบียบต่างๆให้มากที่สุด
3. สามารถที่จะบูรณาการทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือนและภาคเอกชน ระดมสรรพกำลังทรัพยากรทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีขีดจำกัด
4. ให้ฝ่ายความมั่นคงจัดระเบียบและควบคุมมิให้มีการฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชน หรือคนร้ายก่อเหตุขโมยทรัพย์สิน หรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเกินควร
5. มีการโอนอำนาจตามกฏหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้นายกรัฐมนตรีเพื่อลดขั้นตอนการบังคับใช้ตามกฎหมายปกติ นำไปสู่การบังคับใช้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ
6. หากสถานการณ์มีแนวโน้มยกระดับไปสู่ภัยพิบัติอื่นๆ ที่ตามมา เช่น ดินถล่ม และน้ำหลากซ้ำ จะได้ดำเนินการโดยทันที
7. เกิดเอกภาพในการบูรณาการข้อมูลและการสื่อสารของภาครัฐ ทั้งภาคการเมืองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนภูมิภาค และรัฐบาล ได้สื่อสารไปในทิศทางเดียวและเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำคัญ ซึ่งประชาชนควรรับรู้ โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลข่าวแก่ประชาชน