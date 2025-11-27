แผ่นดินไหว 6.3 นอกชายฝั่งอาเจะห์ อินโดนีเซีย ไม่มีเตือนภัยสึนามิ

สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีวิทยาของอินโดนีเซีย (BMKG) เปิดเผยว่า เกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งจังหวัดอาเจะห์ในวันนี้ (27 พ.ย.) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.3 แมกนิจูด ตามมาตราริกเตอร์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเตือนภัยคลื่นสึนามิ
รายงานระบุว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 11.56 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ในน่านน้ำนอกชายฝั่งจังหวัดอาเจะห์ ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซินาบัง บนชายฝั่งตะวันออกของเกาะซิเมอูลูเอ ประมาณ 62 กิโลเมตร ที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร
แผนที่การสั่นสะเทือนที่เผยแพร่โดย BMKG แสดงให้เห็นการสั่นสะเทือนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่บางส่วนของเกาะซิเมอูลูเอและพื้นที่โดยรอบ แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหาย และ BMKG ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ