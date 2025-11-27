กต.เตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจให้นานาชาติประสานช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการระดมความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ขณะนี้นานาชาติได้แสดงการให้ความช่วยเหลือมาแล้ว อย่างประเทศสิงคโปร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ได้โทรศัพท์มาว่าต้องการส่งสิ่งของจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม อาทิ เรือยาง อาหาร รวมถึงบุคลากร หากฝ่ายไทยมีความจำเป็น ซึ่งวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะมีการประชุมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ที่มีคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือ องค์กรเอกชนที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า สถานการณ์น้ำท่วมมีชาวต่างชาติได้รับความเดือดร้อน เช่น นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ที่ติดอยู่ในโรงแรมออกมาไม่ได้ และ มีปัญหาในเรื่องของอาหาร ดังนั้นศูนย์เฉพาะกิจที่จะตั้งขึ้นจะเป็นจุดติดต่อของรัฐบาลและสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ที่มีประชาชนของเขาติดค้างอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ รวมถึงจุดอื่นๆ
เมื่อถามว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมีจำนวนเท่าใดนั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่าเบื้องต้นมีชาวมาเลเซียประมาณ 2,000-3,000 คน และหลายคนได้รับความช่วยเหลือแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ แจ้งมาว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณ 200 กว่าคน ที่ติดค้างอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขณะเดียวกัน ก็มีบางคนติดค้างอยู่ในสนามบิน ซึ่งหลายคนมีอายุมากแล้ว จึงต้องการให้ความช่วยเหลือกับทางการไทย
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ พร้อมย้ำว่า กระทรวงการต่างประเทศจะมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อรับเรื่องราวของชาวต่างชาติที่ติดค้าง และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
