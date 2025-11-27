xs
ทองปรับแล้ว 7 ครั้ง [-100] รูปพรรณขายออก 64,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 7 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,250 บาท ขายออกบาทละ 63,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 61,989.24 บาท ขายออกบาทละ 64,150 บาท