รัฐบาลระดมทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมภาคใต้

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า อุทกภัยภาคใต้ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบอุทกภัย สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร รัฐบาล โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล ปัตตานี สงขลา ตรัง และนราธิวาส ครอบคลุม 72 อำเภอ 388 ตำบล 2,305 หมู่บ้าน เกษตรกร 106,280 ราย
มีสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วม จำนวน 6,525,056 ตัว เป็นโค 193,652 ตัว กระบือ 2,909 ตัว สุกร 236,315 ตัว แพะ/แกะ 55,636 ตัว และสัตว์ปีก 6,036,544 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 7,213.40 ไร่
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า ในระยะเผชิญเหตุ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการแจกจ่ายเสบียงหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 156,740 กิโลกรัม อพยพสัตว์ จำนวน 27,512 ตัว สนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ/วิตามิน) จำนวน 459 ชุด รวมถึงถุงยังชีพสัตว์ ลำเลียงผ่านเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปยังจุดหมายปลายทาง จ.สงขลา พร้อมส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่วนความเสียหายที่สัตว์ตายและสูญหาย มีจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสตูล รวม 583 ตัว เป็นโค 23 ตัว แพะ 3 ตัว แกะ 1 ตัว และไก่พื้นเมือง 556 ตัว
สำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ หรือติดต่อกลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3315 หรือขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ภายหลังน้ำลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ปศุสัตว์ในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจะได้รีบจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการ พร้อมสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรภายหลังสถานการณ์ปกติ