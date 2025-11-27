xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +0.05 จุด มูลค่าซื้อขาย 13,527.06 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นเล็กน้อย 0.05 จุด (0.00%) ที่ระดับ 1,261.23 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 13,527.06 ล้านบาท