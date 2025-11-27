บก.ปปป.-ป.ป.ช.ซ้อนแผน รวบ จนท.สรรพากรพื้นที่ กทม.เขต 8 เรียกรับเงิน

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.เพิ่มวุฒิ ประทุมราช ผกก.1 บก.ปปป. ร่วมกับ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพรชพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. นำกำลังจับกุม นายชิตพล อายุ 33 ปี ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8 ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 104/2568 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 โดยจับกุมได้ที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หลังจากวันที่ 14 พฤศจิกายน ผู้ประกอบการบริษัทจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป.ว่า ถูก นายชิตพล นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8 เข้าตรวจสอบภาษีประจำปี และเรียกเก็บค่าภาษีของปี 2566-2567 กับ บริษัทฯ โดยมีการคำนวณภาษีและค่าปรับเพิ่มเติมกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกับภ.ง.ด.50 (ภาษีเงินได้รายปี) ที่ บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่รัฐประมาณ 800,000 บาท
ต่อมา นายชิตพล เสนอกับทางบริษัทฯ ว่า หากไม่ต้องการจ่ายค่าภาษีและค่าปรับจำนวนดังกล่าว ก็ให้หาเงินมาจ่ายใต้โต๊ะกับตน จำนวน 100,000 บาท แล้วจะยุติเรื่องทั้งหมด ทางบริษัทฯ จึงได้ขอต่อรองเหลือ 50,000 บาท ก่อนจ่ายเงินงวดแรกให้ไปจำนวน 40,000 บาท หลังจากนั้นทางบริษัทผู้เสียหายเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป.
เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ออกหมายจับผู้ต้องหาไว้ ก่อนซ้อนแผนให้บริษัทผู้เสียหายนำเงินที่เหลืออีก 10,000 บาท มามอบให้ กระทั่งเข้าจับกุมได้พร้อมของกลางเงินสดจำนวนดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตำรวจตั้งข้อหา "เป็นเจ้าพนักงาน เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบฯ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ และเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ