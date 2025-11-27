"หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล" สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบ สิริชันษา 78 ปี

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถึงชีพิตักษัยอย่างสงบ ณ บ้านพัก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.13 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 สิริชันษา 78 ปี
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกา ก่อนเข้ารับราชการทหารในหน่วยรบพิเศษ และปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่สำคัญของประเทศ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และยศทหารหลายตำแหน่ง เคยดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์ และมีบทบาทในกิจการสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล (ท่านชายใหม่) ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับ หม่อมอุบล ยุคล หทม่อมเจ้าจุลเจิม มีเชษฐา เชษฐภคินี และขนิษฐา ร่วมอุทร 4 องค์ คือ
ม.จ.มาลินีมงคล (ท่านหญิงหยอย; 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483)
ม.จ.ปัทมนรังษี (ท่านหญิงเม้า; 12 สิงหาคม พ.ศ. 2484)
ม.จ.ชาตรีเฉลิม (ท่านชายมุ้ย; 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485)
ม.จ.นภดลเฉลิมศรี (ท่านหญิงยุ้ย; 23 ตุลาคม พ.ศ. 2496)