ปลัด มท.เผยหาดใหญ่น้ำเริ่มลด สั่งระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทุกภาคส่วนได้น้อมนำพระราชกระแสห่วงใยและรับสั่งให้ระดมสรรพกำลังทุกฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการหน่วยงานทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ได้ระดมสรรพกําลัง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อยู่ในพื้นที่พักพิงที่ปลอดภัย และบูรณาการเร่งฟื้นฟูให้เร็วที่สุด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ล่าสุดได้รับรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ปริมาณน้ำลดลงเรื่อยๆ และจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู โดยระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และหน่วยงานทหาร ได้ลงไประดมทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือประชาชนในการทำความสะอาดบ้านเรือน ถนนหนทาง ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุด และเร่งเยียวยาตามระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลอนุมัติ