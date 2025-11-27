คปภ.-ภาคธุรกิจประกันภัย เตรียมเข้าประเมินความเสียหายน้ำท่วมภาคใต้

นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านกำกับคนกลางและประกันภัยภูมิภาค เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด โดยจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบสูงที่สุดกว่า 320,887 ครัวเรือน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และภาคธุรกิจประกันภัยได้ผนึกกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ประสบเหตุอุทกภัย โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
จากข้อมูลความเสียหายด้านการประกันภัยล่าสุด ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 พบว่า บริษัทประกันภัยได้รับแจ้งความเสียหายจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเบื้องต้นเป็นการแจ้งความเสียหายรถยนต์ จำนวน 1,258 คัน และแจ้งความเสียหายทรัพย์สินและอื่นๆ อีกกว่า 506 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงาน คปภ. ร่วมกับบริษัทประกันภัย ได้มีมาตรการรับมือในเชิงป้องกันให้กับผู้เอาประกันภัย เช่น การแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นบนที่สูง การใช้รถยกและรถลากเคลื่อนย้ายรถเพื่อให้พ้นจากระดับน้ำ ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและประชาชนเบื้องต้น โดยเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าที่ได้มีการประเมินความเสียหายไว้ล่วงหน้า จึงคาดว่าความเสียหายต่อรถยนต์และทรัพย์สินของประชาชนจะมีมากกว่านี้
สำหรับมาตรการการช่วยเหลือจากภาคประกันภัย กำลังส่งต่อไปยังพี่น้องภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยส่งกำลังเสริมจากพื้นที่อื่น ๆ เข้าไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ทั้งเรื่องการรับแจ้งเคลม การช่วยยกลากรถ การจัดหาจุดเก็บรถ การสำรวจภัย รวมถึงการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ปฏิบัติการด้านการประกันภัยเพื่อบริหารจัดการและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ (Insurance Center for Disaster Management and Co-operation : ICD) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ร่วมวางมาตรการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัยและประชาชนเป็นการเร่งด่วนด้วย
สำนักงาน คปภ. ในพื้นที่สงขลาก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องปิดทำการ เนื่องจากน้ำเข้าท่วมขึ้นสูงจนไม่สามารถ ทำการได้ โดยได้จัดศูนย์สำรองที่สำนักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ดังนั้น ประชาชนสามารถติดต่อบริษัทประกันภัยที่เปิดทำการหรือสำนักงาน คปภ. ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงสายด่วน คปภ. 1186 นอกจากนี้ท่านสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางไลน์ @OICconnect
สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้ และภาคอื่น ๆ ที่กำลังประสบเหตุอุทกภัยในขณะนี้ และพร้อมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนและยืนเคียงข้างเพื่อดูแลและคุ้มครอง ด้านการประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบ และขอให้ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลในการขอเคลมประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย และสามารถฟื้นฟูความเสียหายทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจได้โดยเร็วที่สุด