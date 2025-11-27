กำลังพล รล.จักรีนฤเบศร ลำเลียงข้าวกล่องพระราชทาน-ถุงยังชีพ นำทีมแพทย์ขึ้น ฮ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อเวลา 08.30 น. ที่เรือจักรีนฤเบศ พล.ร.ท.เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เดินทางเข้าประชุมกำหนดวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังนำข้าวกล่องพระราชทานมื้อเช้าจำนวน 1,000 กล่อง เป็นเมนูผัดฟักทองใส่ไข่ และไก่ทอด จำนวน 1,000 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ พร้อมทั้งทีมแพทย์ พร้อมเครื่องมือแพทย์ขึ้นไปด้วย
สำหรับโรงครัวพระราชทานสนามของเรือจักรีนฤเบศร กองทัพเรือจะทำอาหารปรุงสุกมื้อละ 1,000 กล่อง รวม 3 มื้อ วันละ 3,000 กล่องตามขีดความสามารถของโรงครัวสนาม
ขณะที่ความช่วยเหลือทางอากาศ เจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นไปที่ฉุกเฉินเป็นการเร่งด่วน โดยจะรีบนำส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้การเตรียมความพร้อมเรือท้องแบนกว่า 12 ลำ เนื่องจากภารกิจเร่งด่วนของกองทัพเรือ คือ 1. ลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังประชาชน ที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยที่เข้าถึงยาก 2. เคลื่อนย้าย–อพยพประชาชนออกจากจุดวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย 3. สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการฟื้นฟูเบื้องต้น และ 4, ตรวจประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะ 2 ข้อแรก ที่ต้องทำทันที