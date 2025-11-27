รมช.มหาดไทย ยัน ปภ.ช่วยน้ำท่วมไม่ล่าช้า ชี้น้ำเชี่ยวเป็นอุปสรรค

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ว่า ภาพรวมเมื่อวานนี้ ช่วยออกมา 1,000 กว่าคน บางส่วนขออยู่ในบ้าน เราก็ส่งข้าวและน้ำไปให้ ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งน้ำลดลงเยอะแล้ว วันนี้เข้าทำงานต่อ ขณะที่เมื่อเย็นวานนี้ ได้คุยกับส่วนราชการต่างๆ นำเครื่องสูบน้ำ 300 เครื่อง ขนาดใหญ่ ขนาด 20-40 นิ้ว ลงไปในพื้นที่ หากสูบได้ก็จะทำเลย
ส่วนปัญหาหลักๆ ที่ ปภ.เข้าไปไม่ถึงเพราะน้ำเชี่ยว เรือท้องแบนเข้าไม่ถึง ยืนยันการช่วยเหลือไม่ได้ล่าช้า เพราะพื้นที่กว้างใหญ่ ไม่ใช่จุดเล็ก ๆ เราก็เปิดศูนย์รับข้อมูลข่าวสารเยอะมาก ในเวลานี้ไม่ใช่แค่ อ.หาดใหญ่ แต่มีทั้ง จ.สตูล และ พัทลุง ก็หนักทุกที่ดังนั้น ต้องขนอุปกรณ์จากภาคกลาง ภาคอีสาน ไปช่วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำว่า ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาล คนในรัฐบาลลงพื้นที่ไป ทั้งนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ยืนยันว่าไม่ซ้ำซ้อน เพราะมีศูนย์บัญชาการ และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 4 โซน มีหัวหน้าทีมชัดเจน ส่วนเรื่องความโกลาหล เป็นปกติอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ลงไปดูมากกว่าพันคนที่ช่วยกัน
นายศักดิ์ดา เปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ที่ชาวบ้านไล่ยิงหน่วยกู้ภัย และอาสาสมัครในพื้นที่