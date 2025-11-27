พาณิชย์ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ เตรียมมาตรการ 2 เฟส "บรรเทาทุกข์-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ"

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ โดยมีหน่วยงานในสังกัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมดำเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่
เฟสที่ 1 : ช่วยเหลือเร่งด่วน
ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในแต่ละจังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัย โดยมี 3 มาตรการหลัก ได้แก่
- จัดสิ่งของจำเป็น สนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง ตามความต้องการเฉพาะจุด
- เติมสินค้าอย่าให้ขาด โดยเฉพาะสินค้าจำเป็น เช่น ไข่ไก่ นม อาหารพร้อมทาน ผ่านการประสานผู้ผลิตและห้างค้าปลีก
- จัดถุงยังชีพหลังน้ำลด เตรียมสินค้าจำเป็น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันขวด น้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายในพื้นที่
เฟสที่ 2 : ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
หลังน้ำลด กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ด้วย 2 มาตรการสำคัญ ได้แก่
- จัดกิจกรรมธงฟ้าเยียวยาค่าครองชีพ ขายสินค้าจำเป็นและสินค้าทำความสะอาด-ซ่อมแซมบ้านเรือนราคาถูก
- เพิ่มรายได้และโอกาสทางการค้า เปิดจุดจำหน่ายสินค้า จัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น การค้าชายแดน และสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น Exim Bank เพื่อฟื้นฟูกิจการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำว่า ทุกหน่วยในสังกัดและพาณิชย์จังหวัดจะทำงานเชิงรุกควบคู่กับ ศป.กฉ. พร้อมปรับแผนตามสถานการณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุด