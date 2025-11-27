ศบภ.ทภ.4 เปิดสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 (ศบภ.ทภ.4) ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงในทุกพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดแบ่งพื้นที่ในการดูแลประชาชนชน พร้อมเปิดสายด่วน ดังนี้
เขต 1 หน่วยรับผิดชอบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) โทร. 097-153-5694 / 083-015-6282
รัถการ นิพัฒน์สงเคราะห์ รพ. หาดใหญ่ โรงเรียน ญว. ถนนโพธิพงศา นวลแก้วอุทิศ ดอบดาน โรงพยาบาลศิครินทร์ รัตนภูมิ คลอง ร.5 สนามกีฬาจิระนคร คลองแห การจนวนิช ซอย 13
เขต 2 หน่วยรับผิดชอบ กองพันทหารราบที่ กรมทหารราบที่ 5 (ร.5 พัน 1) โทร. 086-285-3903 / 084-963-5838 บ้านพรุ บางศาลา สะเดา ฉือฉาง ถนนแสงสี โรงเรียนสุวรรรวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเเรมแหลมทอง โรบินสัน นิพัทอุทิศ โรงเเรมฟอริดา คลองเตย ลีการ์เด้น จันทวิโรจน์ ทุ่งเสา โรงดรียนแสงทอง วัดโคกนาว ถนนหอยมุก ถนนศรีภูวนาถ ขนส่ง ไดอาน่า ราษฏร์ยินดี ศุภสารรังสรรค์
เขต 3 หน่วยรับผิดชอบ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 (ป.5 พัน 5) โทร. 066-167-8778 / 095-447-7199 เทศพัฒนา โณงเรียนสหศาสตร์ หน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียน ญส. ราษฏร์อุทิศ ถนนพลพิชัย วัดปรักกริม บางเเฟบ ซอยยรรยง ควนลัง รร.ช่างกล หมู่บ้านสุทธิสมิทธ์ หมู่บ้านดีเเลนด์ การประปา ท่าเคียน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เขต 4 หน่วยรับผิดชอบ กองพันมณฑลทหารบกที่ 42 (พัน.มทบ.42) โทร 088-044-4008 / 083-516-6968 รัตนอุทิศ โชตสมาน ราษฏร์อุทิศ โรงเรียนพลวิทยา วัดหาดใหญ่ใน ถนนทิพย์รัตน์ ราษฏร์บูรณะ มงคลประชา สาครมงคล เพชรเกษม 22-38
โดยประชาชนที่มีความเดือดร้อนในพื้นที่ใด สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่เบอร์โทรสายด่วน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง