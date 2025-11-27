กทม.ช่วยใต้! ดึง Traffy Fondue รับแจ้งน้ำท่วม เปิด 52 จุดรับบริจาค ส่งต่อสภากาชาดไทย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครต่อสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ในการรับแจ้งปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ และการรับบริจาคสิ่งของเพื่อส่งต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การรับแจ้งปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ กรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูล ใช้ Traffy Fondue รวบรวม สรุปผล ระบุพิกัด และจัดแบ่งความรุนแรงของเคสที่แจ้งเข้ามา ใช้ระบบ AI ช่วยคัดกรองคำสำคัญ เพื่อจัดระดับความรุนแรง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กทารก หรือผู้ป่วยติดเตียง ปัจจุบันมีข้อมูลเข้ามากว่า 3,000 เคส และจะส่งต่อข้อมูลแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อวางแผนช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งปัญหาผ่านแพลตฟอร์ม Jitasa.Care หรือโทร 1784 และ 1111
2. การรับบริจาคสิ่งของเพื่อส่งต่อ:กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์รับบริจาค 52 จุด ได้แก่ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ซึ่งเปิดรับตลอด 24 ชั่วโมง และที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตลอดจนสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต โดยสิ่งของที่เปิดรับบริจาค ได้แก่ เสื่อรองนอน ผ้ารองนอน ถุงนอน ผ้าห่ม หมอน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ไฟฉาย เสื้อผ้า ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผงสำหรับเด็ก นมกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น หากต้องการบริจาคเสื้อผ้า ขอเป็นเสื้อผ้าใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและคัดแยก สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2224 2947 หรือ 0 2224 2953 หรือ 0 2221 2141 - 69 ต่อ 1742 - 3
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครนำสิ่งของที่ได้รับมาส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อจัดส่งและกระจายต่อไปยังผู้ประสบภัย
สำหรับประชาชนที่ต้องการบริจาคเป็นเงิน สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ (กระแสรายวัน) หากต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือชื่อหน่วยงาน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล โดยระบุว่า "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาทาง E-mail: donation@redcross.or.th หรือ Line ID: @redcrossfund