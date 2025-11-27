xs
ราคาทองเปิดปรับลด [-100] รูปพรรณขายออก 64,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ราคาทองปรับลดลง 100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,250 บาท ขายออกบาทละ 63,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 61,989.24 บาท ขายออกบาทละ 64,150 บาท