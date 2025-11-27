xs
xsm
sm
md
lg

เงินบาทเปิดเช้านี้ 'ทรงตัว' ที่ระดับ 32.22 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (27 พ.ย.2568) ที่ระดับ 32.22 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดวันที่ผ่านมา