ทร.ยันระดมกำลังทุกภาคส่วนช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

วันนี้ (26 พ.ย.68) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ระบุว่า ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ชปพ.) ของกองทัพเรือ รวม 15 ชุด จากหน่วยซีล หน่วยลาดตระเวน นาวิกโยธิน และหน่วย EOD ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สงขลา อย่างต่อเนื่อง ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยกองทัพเรือ เริ่มดูแลพื้นที่ อ.เมือง อ.จะนะ อ.ระโนด และ อ.สิงหนคร ก่อนจะได้รับกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางเพิ่มอีก 13 ชุด ทำให้สามารถขยายการช่วยเหลือเข้าสู่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤต โดยจัดกำลัง 10 ชุด เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นลำดับแรก
ส่วนภารกิจเร่งด่วน คือการอพยพผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่เข้าถึงยาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ กองทัพเรือ ยืนยันว่า จะยังระดมกำลังทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ส่วนภารกิจเร่งด่วน คือการอพยพผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่เข้าถึงยาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ กองทัพเรือ ยืนยันว่า จะยังระดมกำลังทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย